«Это было очень некрасиво, по-свински». Жена Крутова рассказала, что ранило великого хоккеиста

Нина Крутова, супруга двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Владимира Крутова, рассказала о случае в сборной, из-за которого ее муж сильно переживал.

— В 94-м году в НХЛ был локаут, и было организовано турне сборной звезд России по нашим городам. Вся пятерка впервые собралась вместе, в другом звене играли новые суперзвезды — Могильный — Федоров — Буре. И после первого же матча Володю, который тогда играл в Швеции, перевели в четвертое звено к Семаку и Зелепукину.

Вот это для него был удар. Он очень переживал. Не знаю, чье это было решение, — но это было очень некрасиво. И Володя такой человек, что он никогда никуда не лезет, не выпячивает себя, не кричит «я». Порядочный в высшей степени! А по отношению к нему, считаю, тогда поступили просто по-свински.

Ведь это, в конце концов, не официальный турнир, не Олимпиада, не чемпионат мира. Товарищеские матчи! Да, в НХЛ не получилось. Но даже если он уже и был не в такой форме, как другие, — дайте ему сыграть с теми, с кем прошла вся карьера. Должны же в жизни быть человеческое отношение и благодарность.

Ему плюнули в душу. Но и тогда он ни с кем не поссорился. Володя — он такой. Это я могу всем и все в лицо высказать. А Крутов все держал в себе. В жизни не встречала таких миролюбивых людей. Но у нас же это за слабость считают. И поступили тогда по отношению к нему — не по-человечески. Ужасно, некрасиво, подло. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью с женой Владимира Крутова — здесь