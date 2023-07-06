Чешский журналист Форейт отреагировал на слова Гашека в адрес России

Чешский журналист Адам Форейт прокомментировал слова Доминика Гашека, который раскритиковал правительство своей страны за отсутствие запрета для игроков выступать в России.

«Интересно то, что Гашек не хочет указывать пальцем на отдельных граждан, сознательно решивших работать в России, он предпочитает просто лишить их этого выбора», — написал Форейт в своей колонке на Extra.cz.

Журналист также считает, что коллективное наказание людей, не сможет привести к чему-то хорошему в долгосрочной перспективе.

«Гашек призывает запретить российским спортсменам участвовать в западных соревнованиях, таких как НХЛ, ATP, WTA, потому что они якобы рекламируют Россию. Не думаю, что коллективное наказание людей, приведет к чему-то хорошему в долгосрочной перспективе», — добавил журналист.

Форейт также заявил, что Чехии не нужны такие политики, как Гашек, так как он преувеличивает менее важное и не видит картины целиком.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов раскритиковал экс-хоккеиста за его призывы против России.