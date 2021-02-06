Американское «Чудо на льду» названо самой неожиданной победой в спорте

Популярный портал WatchMojo опубликовал свою десятку самых неожиданных побед в мировом спорте. В топ вошли главные спортивные сенсации и самые яркие камбэки в истории.

Первое место в рейтинге заняло знаменитое «Чудо на льду», когда сборная США по хоккею неожиданно выиграла Олимпиаду. По ходу турнира американцы победили сборную СССР, которая выиграла четыре предыдущих Олимпиады подряд. Советская команда в результате взяла только серебро, но затем выигрывала хоккейные турниры на двух следующих Играх, а затем золото взяли и их правопреемники — Объединенная команда 1992 года.

В честь сенсационной победы американских «студентов» в 2004 году был снят фильм «Чудо».

Второе место в рейтинге WatchMojo заняла сенсационная победа сборной Греции на чемпионате Европы по футболу-2004. Примечательно, что единственное поражение грекам по ходу турнира нанесла сборная России (2:1).

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Чудо на льду», победа сборной США (хоккей, Олимпиада-1980)

2. Победа сборной Греции на чемпионате Европы (футбол, Евро-2004)

3. Бастер Дуглас победил Майка Тайсона (бокс, бой за титулы WBA, WBC и IBF, 1990 год)

4. «Нью-Йорк Джайентс» победили «Нью-Ингленд Патриотс», испортив им идеальный сезон (американский футбол, Супербоул-2008)

5. «Нью-Ингленд Патриотс» победили «Атланту Фэлконс», уступая 3:28 (американский футбол, Супербоул-2017)

6. Чемпионство «Лестера» (футбол, чемпионат Англии-2015/16)

7. «Бостон Ред Сокс» отыгрался с 0-3 с «Сент-Луисом» (бейсбол, Мировая серия 2004)

8. Победа Апсета, единственное поражение Мановара в карьере (конный спорт, Сарагота 1919)

9. «Детройт Пистонз» победил «Лос-Анджелес Лейкерз» (баскетбол, плей-офф НБА 2004)

10. «Питтсбург Пайрэтс» победил «Нью-Йорк Янкиз» (бейсбол, Мировая серия 1960)