Плющев считает, что Овечкин не остановится на седьмом месте в списке лучших снайперов НХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал выход Александра Овечкина на 7-е место в списке лучших снайперов НХЛ.

«Саша находится в приличной форме, регулярно набирает очки, лидер своего клуба уже несколько лет. Он сейчас вышел на седьмое место, но для него это не придел, лишь один из этапов. Будет и дальше играть на результативность, постепенно идти наверх. Вряд ли он остановится на этом месте, — сказал Плющев «СЭ». — Добраться до Гретцки? Вполне способен. Если он в каждой игре будет забивать, особенно по несколько шайб. Сезон еще не закончен, тем более это не последний его год в НХЛ. Есть к чему стремиться».

В ночь на 5 февраля нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного сезона НХЛ против «Рейнджерс» (2:4) и вышел на единоличное седьмое место в списке лучших бомбардиров турнира с 709 голами.

На шестом месте рейтинга находится канадский форвард Фил Эспозито, у которого 717 голов. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

(Анастасия Пастернак)