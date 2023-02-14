Экс-президент ИИХФ Фазель стал владельцем производителя яблок
Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель стал основным владельцем крупного российского производителя яблок, сообщает «Интерфакс».
На прошлой неделе Фазель стал обладателем доли в размере 54 процентов в ООО «Алма Холдинг». Оставшиеся 46 процентов — у «Волга груп агро», входящей в «Волга груп» предпринимателя Геннадия Тимченко.
По данным ЕГРЮЛ, Фазель на данный момент является гражданином России. Как индивидуальный предприниматель он внесен в ЕГРИП в январе 2022 года.
Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. В 2021 году швейцарец покинул свой пост.
«Алма» занимается выращиванием яблок премиум-класса в Краснодарском крае.
Источник: https://www.interfax.ru/business/886161
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