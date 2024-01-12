Арбитр обматерил главного тренера «Авангарда». Еще один судейский скандал в КХЛ

Лига извинилась. Какие будут последствия?

Судейские скандалы практически непрекращающийся рефрен текущего сезона. Не успели мы отойти от комичного письма совета ветеранов СКА Владимиру Путину, ставшего главной темой прошедшей недели, как нам вновь пришлось перемывать кости арбитрам. И на этот раз встать на их сторону будет сложно.

Всему виной эпизод, который произошел в матче «Амур» — «Авангард» и стал достоянием общественности благодаря легендарному хабаровскому интершуму. Чувствительные микрофоны на лавках «Платинум-Арены» уже подарили нам по-настоящему легендарный момент с пермским «поджигателем» машин Александром Гулявцевым и еще кучу других комичных видео. Но сегодня они зафиксировали не самый приятный эпизод.

В начале первого периода главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец, спустившись с мостика к бортику, вполне буднично пытался добиться от арбитров объяснений, почему они решили отменить удаление нападающего «Амура» Станислава Бочарова. Вот только судьи долго общаться с ним не стали и достаточно быстро отъехали от него.

Кравец, очевидно, пытался продолжить споры и продолжил говорить что-то одному из главных. Однако в ответ услышал резкое «рот закрой, *****» от рефери из Тольятти Дениса Наумова. Отвечать грубость на грубость коуч омичей не стал и лишь возмущенно спросил: «Что это такое, эй?»

Еще интереснее другой момент. Комментируя откровенное хамство в свой адрес на пресс-конференции, Кравец рассказал, что Наумов в свое время тренировался под его руководством: «У меня нету лишних трехсот тысяч, извини, — сказал он задававшему вопрос корреспонденту. — Поэтому это все на совести судей. К сожалению, этот человек — мой воспитанник, он играл у меня в команде. Я достаточно хорошо к нему относился, но, видимо, где-то не дал ему играть. Может, он по-прежнему обижен».

Как оказалось, 41-летний Наумов пересекался c Кравцом в 2004 году в санкт-петербургском «Спартаке», где главный тренер «Авангарда» работал во второй лиге страны ассистентом Валерия Шилова. Сыграл в том сезоне будущий судья действительно немного — всего 16 матчей, за которые успел сделать только одну голевую передачу.

Справедливости ради, лига отреагировала на инцидент практически мгновенно — она принесла обезличенные извинения и заявила, что накажет арбитра: «Континентальная хоккейная лига в лице департамента судейства приносит извинения за неподобающее поведение главного арбитра в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ «Амур» — «Авангард». Данный эпизод не красит арбитра, мы все — одна хоккейная семья, и нужно уважительно относиться друг к другу. Арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям», — заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в пресс-релизе лиги.

По информации Алексея Шевченко, штраф арбитра Дениса Наумова будет весьма существенным — за свою несдержанность он потеряет примерно 200-300 тысяч рублей. Много это или мало — судите сами. Так или иначе, кажется, это один из немногих случаев, когда арбитру не просто пригрозили пальчиком, а реально наказали деньгами.