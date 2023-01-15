Канадца из «Динамо» наказали за некрасивый жест в адрес судей. Что он им показал?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Уил оскорбил судей

Два события, связанные с наказаниями для игроков, обсуждали в воскресенье. И в обоих случаях представители клубов не совсем разобрались в проблеме. Их хоккеисты виноваты, и больше никто.

Днем оштрафовали динамовского форварда Джордана Уила. И хорошо, что не дисквалифицировали за жест, когда он показывал пересчет денег, обращаясь к арбитру.

В московском клубе планируют оспорить штраф, но никаких шансов на положительное решение нет. Существует техническая запись, на которой четко видно, что Джордан обращается к арбитру, рядом никого нет, так что аргументы типа «он просил у сервисмена тальк» не пройдут.

Да, есть вопрос в том, какие жесты считать оскорбительными, а какие — нет. И у меня, и у «Динамо» сразу возник вопрос, а существует ли специальная книга, где написано, какие пантомимы игроков ведут к наказанию. Выяснилось, что ее нет. Ни в КХЛ, ни в любой другой лиге мира. И в каждом конкретном случае все решается индивидуально. СДК показалось, что жест оскорбительный, они вынесли решение, имели право. Мы можем сколько угодно нудеть, что именно показывал легионер, но давайте будем честными — Уил виноват, так вести себя нельзя. И штраф — вполне заслуженное наказание.

Ключевым оказалась запись момента. Помните, совсем недавно главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов громко выругался в одном из эпизодов? И его бы наказали, но доказательств, что он обращался к арбитру, не было. Кудашов мог такие слова сказать своему игроку, Тахиру Мингачеву из ЦСКА, судье или болельщику. Непонятно. То есть тренеру повезло, а Джордану — нет.

Но в этой истории я на стороне арбитров. Хоккеисты, тренеры и представители клубов должны уважительно относиться к судьям, так как они выполняют ответственную работу. И странно думать, что они помогают СКА, «Салавату Юлаеву» или «Торпедо». Совсем же недавно в Санкт-Петербурге возмущались, что арбитры работают против них. Прекратите уже все валить на тех, кто вообще не виноват.

Матвей Мичков. ХК «Сочи»

Попытка колющего удара

Вечером возмущались в Магнитогорске. Михаил Фисенко получил четыре минуты штрафа и, кажется, был несогласен с этим, как и тренер Илья Воробьев. В матче против «Сочи» Матвей Мичков грамотно спровоцировал нападающего уральского клуба и остался в выигрыше. Фисенко недоволен тем, что ему засчитали «попытку колющего удара». По мнению игрока, ее не было.

Но и на видео с камеры «Металлурга», и на технической записи (к сожалению, ее может опубликовать только КХЛ) видно, что Фисенко наказали справедливо. Более того, его пожалели арбитры, не выписав 5+20. А основания были. И если бы судьи приняли такое жесткое решение, то их бы никто ругать не стал.

«Металлург» проиграл «Сочи». Команде, которая не выигрывала с ноября. Причем уступила по делу, оказавшись слабее соперника. И опять странное желание свалить неудачу на посторонних. Арбитры, что ли, играют в откат с первой минуты, они еле-еле передвигаются по площадке и не могут поразить ворота? Вся их «вина» в том, что они увидели нарушение и выписали законный штраф. Год назад Михаил получил бы 2+2+10, так что не стоит сильно уж переживать.

Мораль же этих историй простая: ищите проблемы, которые вам мешают добиваться результата, внутри команды. Не надо на других валить. Судьи в КХЛ — сильнейшая позиция.