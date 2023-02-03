Главному хоккейному таланту России Мичкову пора менять поведение. Пока не стало поздно

Обзор дня Алексея Шевченко.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Сочи» (Сочи) — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Уилсон — 15 (Граовац, Бородкин), 0:46 — 1:0. Уилсон — 16 (Рой, Старков), 6:54 — 2:0. Кугрышев — 6 (Кара, Волгин), 7:34 — 3:0. Тянулин — 6 (Мичков, Гараев), 25:23 — 3:1. Галузин — 9 (Ежов), 34:18 — 4:1. Ежов — 6 (Волгин, Воронков), 53:17 — 5:1.

Вратари: Шикин — Третьяк (Бердин, 7:34).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 29 (9+8+12) — 25 (7+11+7).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

2 февраля. Балашиха. Арена Балашиха. 1453 зрителя.

Матвей Мичков устроил неприятное шоу в Балашихе. Во время матча с «Витязем» нападающий, как говорят сами хоккеисты, «прибил» свою команду, получив два малых штрафа, реализованных хозяевами. Но если в первом случае был игровой момент и особых претензий предъявлять хоккеисту не стоит, то второй штраф на совести молодого хоккеиста.

Выйдя со скамейки, Матвей весьма неуважительно, используя мат, начал разговаривать с арбитрами и тут же отправился отдыхать за неспортивное поведение. Слышал версию, что судьи могли бы пропустить мимо ушей высказывания Мичкова. Мол, на льду всякое случается, никто особой вежливостью не отличается, а брань звучит постоянно. Все верно. Однажды предложил арбитрам удалять за мат всех, но они сообщили, что тогда матчи будут очень короткими, минут по десять, так как все соберутся на скамейке штрафников.

Понятно, что слова-паразиты выскакивают у всех. Но одно дело, когда тебе попало шайбой в ногу, и совсем другое, когда ты начинаешь ругаться с людьми. А тут явное пренебрежение к арбитрам, неуважение к ним. За это можно было и до конца игры уехать, никто бы судей не осудил.

Матвей Мичков перешел грань. И это случилось не в Балашихе, а гораздо раньше. Неприемлемое поведение игрока отмечали в Ярославле, Санкт-Петербурге, а сейчас и в Сочи. Причем его агрессия довольно злобная, он во всем видит плохой умысел, считает, что все вокруг завидуют, желают ему зла и собираются порадоваться неудачам. Мичков очень плохо на все реагирует. Его «стена», которую он носит с собой, пугает. С Мичковым физически тяжело разговаривать.

Конечно, и окружение сыграло свою роль. Не знаю, кто первым решил приблизить отца Матвея, давать ему работу в сборной и СКА, позволять заходить в раздевалку, но это была очень серьезная ошибка. Папа — это папа. Он хозяин дома. Но если ты в клубе, то у тебя есть другой отец — тренер. И правила должны быть едины для всех. В итоге Мичкова разбаловали, а сейчас мы следим за тем, к чему это все приводит.

Удивительно, что опытные люди в клубах ему сразу не объяснили, что Мичков выбрал тупиковый путь. В российском хоккее было полно сложных молодых людей. Но в случаях, когда родители начинали думать, что они все знают лучше, все непременно заканчивалось провалом. Кирилл Кабанов — яркий пример, а сотни ребят даже не дошли до профессионального уровня.

Дмитрий Шикин и Матвей Мичков. ХК «Витязь»

И зря кто-то думает, что в Америке никто не знает об этих проблемах. Сейчас за океаном пишут разные прогнозы по поводу драфта. Мичкова ставят достаточно высоко, но такое ощущение, что никто из журналистов не читал скаутские репортажи. А в них про характер Матвея сказано достаточно много. И все за океаном прекрасно понимают, с чем столкнутся. И это еще активных собеседований не было.

Непростой характер был у молодого Александра Радулова, но его все любили, да и сейчас любят. Александр Овечкин вырос в звезду мирового уровня (хотя он тоже не сахар), сумев четко разделить семью и большой спорт. Евгений Малкин был сосредоточен только на карьере, и пусть он тоже был непростым, его закрытость была связана с другим. Евгений Кузнецов и Артемий Панарин открыты к миру, это только сейчас у Артемия проблемы.

У Мичкова еще есть время измениться, стать другим. Иначе все это закончится совсем плохо. Не нужны эти извинения для клубной пресс-службы после игры с «Витязем» за то, что подвел коллектив. Поведение нужно менять, осознав эту необходимость самостоятельно.