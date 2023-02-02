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Сегодня, 22:57

Мичков получил штраф за оскорбление судей сразу после выхода со скамейки штрафников

Ана Горшкова
Корреспондент
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Матвей Мичков.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Форвард «Сочи» Матвей Мичков два удаления подряд в матче с «Витязем» (1:5).

На 6-й минуте первого периода 18-летний спортсмен получил две минуты за задержку соперника клюшкой. Большинство реализовал нападающий «Витязя» Скотт Уилсон.

Затем Мичков вышел со скамейки штрафников и начал что-то говорить судье. В итоге был сразу наказан двумя минутами штрафа за неспортивное поведение и оскорбление арбитров. Еще одно большинство реализовал Дмитрий Кугрышев.

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице «Запада», набрав 23 очка за 57 матчей. «Витязь» располагается на 6-й строчке с 68 очками за 58 игр.

ХК Витязь
ХК Сочи
Матвей Мичков
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