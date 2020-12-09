Небогатый клуб КХЛ решил выписать бомбардира из Америки. Он будет шестым легионером в команде

Обзор дня Алексея Шевченко.

Девятое поражение

«Автомобилисту» создали все условия, чтобы он прервал свою проигрышную серию именно в Балашихе. Боб Хартли даже выставил не самый сильный состав. В первое звено попал Алексей Потапов. Никита Комаров и Илья Каблуков играли вместе, а не сидели в глухом запасе. Даже в воротах был Игорь Бобков, которого теперь выпускают по большим праздникам. Как оказалось, могли бы и ребят из Новокузнецка позвать, разбавив их «ястребами» из МХЛ.

«Автомобилист» совсем разваленный. Тут уже чистая психология. Все валится из рук, все делается невпопад. В атаке суета, а в обороне напряжение такое, что все стараются скорей избавиться от шайбы. «Авангард» победил, нанеся всего 16 бросков по воротам. В заключительном отрезке встречи хозяева просто катались, словно они в парке на празднике, но соперник даже не приблизился к тому, чтобы создать интригу. При этом руководство клуба, тренер и даже Павел Дацюк, поговоривший с журналистами после матча, делают вид, что жизнь прекрасна. Виноваты опять «журналисты и эксперты», они ошибаются, критически оценивая игру «Автомобилиста».

Защитник Корбиниан Хольцер, с приездом которого обещали окончательное решение вопроса в своей зоне, получает «минус 3». Легионеры в атаке забыли, для чего они вообще приглашены. Но никаких изменений. Впрочем, все равно кое-что происходит, просачиваются какие-то слухи о трансферах. Но ничего такого, чтобы прямо появился оптимизм. Может быть, руководству это все нравится.

Трансфер

Канадский тренер «Авангарда» все-таки дожал Сергея Шумакова, и нападающего обменяли в «Автомобилист» на денежную компенсацию. Одно из глупейших решений клуба, новые менеджеры и раньше уже показывали, что к их действиям стоит относиться настороженно, но тут они превзошли себя. И, может быть, где-то в глубине души Александр Крылов и Алексей Волков понимают, что поступают странно, тем не менее, они идут на такой шаг.

Только Хартли был недоволен Сергеем. Причем складывается ощущение, что ему удачные периоды в карьере Сергея были очень неприятны. Но отправлять в запас, сокращать время нападающему, который набирает очки в каждой встрече, рискованно. Однако стоило Сергею провести пару матчей без очков, как тренер предъявлял нападающему максимальные претензии и наказывал. В прошлом сезоне Сергей набрал 48 очков в регулярном чемпионате и плей-офф, но пару раз Хартли умудрился довести его до состояния, когда Шумаков хотел быть обменян куда угодно.

Теперь у Хартли все получилось. Трудно понять логику менеджеров подмосковного клуба. Хартли, что ли, содержит клуб? Оплачивает чьи-то контракты? Но при нем потерян ценный актив, один из самых интересных крайних форвардов российского турнира, и никто ничего не сказал. А ведь обещали, что действия тренера будут контролировать, влиять на него. Силенок не хватило, твердости, характера и авторитета. Впрочем, идеальным вариантом была бы смена тренера, но почему-то страшно пойти на такой шаг. Говорят, что компенсация большая, но посчитайте, сколько вы уже потеряли на Хартли. Почему же дешевле выгнать результативного форварда?

Легионер

«Торпедо» теперь тоже имеет шесть иностранцев. Правда, возможно, один из легионеров покинет клуб, но на данный момент Крис Терри — «лишний» легионер. Но вот что странно. Усиливать клуб решил атаку, ведь уроженец провинции Онтарио — форвард, причем очень результативный по меркам АХЛ. За последние шесть лет он лишь дважды не набирал в лиге фарм-клубов меньше 50 очков, и точно по уважительной причине. Например, в сезонах 2014/15 и 2015/16 Крис постоянно был в составе «Каролины». Но в НХЛ у него не получалось, даже обмен в «Монреаль» не пошел на пользу, зато в АХЛ Терри ценят. Уже в сезоне 2016/17 он набрал 68 очков за «Сент-Джонс», опередив на 27 баллов Никиту Щербака. Крис два года подряд вызывается на матч звезд АХЛ, в Северной Америке ему хорошо.

Смущает, что Терри уже 31 год. А ведь у «Торпедо» четкие правила по таким возрастным игрокам, там решили не брать никого, кому больше 25 лет. Правда, в Нижнем Новгороде правила легко нарушаются, так что не стоит верить декларациям клуба. Но раз уже нашли деньги на иностранного хоккеиста, то не лучше ли было поискать кого-то в защиту. Оборона «Торпедо» слабая. Иногда все шесть или семь защитников просто не успевают за соперниками, и многие матчи проигрываются исключительно из-за них.

Во вторник был один из самых красочных примеров. Команда вполне могла взять очки во встрече с ЦСКА, но в обороне было допущено два результативных ляпа. Конечно, качественные форварды тоже нужны, но если есть выбор, то лучше брать защитника. Игрокам обороны из-за океана легче проявить себя, чем форвардам после перерыва в карьере. Напомним, что североамериканцы девять месяцев сидят на карантине, а их тренировки лишь для поддержания веса. Они все в плохой форме. Стоит ли рисковать?