«Автомобилист» проиграл девятый матч подряд. Команду ждет большая чистка?

Для усиления потребуется разгрузить платежку

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Комаров — 1 (Покка, Каблуков), 7:47 — 1:0. Василевский — 5 (Белоусов, Протапович), 13:13 — 1:1. Шарипзянов — 2 (Толчинский, Потапов), 24:10 — 2:1. Зернов — 7 (Буше), 38:15 — 3:1.

Вратари: Бобков — Коварж (58:00 — 58:16, 58:32).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 16 (5+7+4) — 32 (16+6+10).

Судьи: Ромасько, Хрибик.

8 декабря. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

Коварж не выручил

«Автомобилист» подошел к матчу в Балашихе с восьмиматчевой серией поражений. Возможно, в других реалиях главного тренера команды Билла Питерса уже могли бы отправить на мороз, но вы же понимаете, что нынешний сезон — уникальный во всех смыслах. Так что руководство клуба верит в канадца, и пока речи об отставке не идет.

Что же все-таки не ладится у «Автомобилиста», который на старте чемпионата держался в лидерах Востока? Одна из причин черной полосы — нестабильная игра Якуба Коваржа. Чех уже давно считается стопроцентным основным вратарем «Авто» — боссы уральцев и не задумывались о поисках надежного бэкапа. Якуб играл львиную долю матчей и в этом сезоне, но к середине ноября устал и перестал выручать. А равноценной замены у Питерса не оказалось.

По-хорошему, Коваржу нужно дать паузу, чтобы он пришел в себя, восстановился и физически, и морально. Но Якуба продолжают ставить на матчи — с «Авангардом» чех пропустил трижды после 16 бросков. Претензии к Коваржу есть по первой шайбе. 22 матча не забивал Никита Комаров, а против разобранного «Автомобилиста» прервал безрезультативную серию и оформил первый гол за «Авангард». Ближний угол все-таки нужно закрывать.

? Nikita Komarov

1-0 Avangard pic.twitter.com/CQ8J5bOVZL — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) December 8, 2020

Пока у «Автомобилиста» молчали лидеры, за дело взялось четвертое звено. Конкретно к этим парням нет никаких претензий — Литовченко создал первый реально опасный момент (Бобкова выручила штанга), а затем Хрипунов заставил сфолить Костина. «Ястребы» отбились в меньшинстве, но уже в равных составах гости сравняли счет. Алексей Василевский результативно замкнул передачу Белоусова.

Лидеры «Авто» остались в тени

Интенсивный темп во втором периоде сбил неприятный эпизод. Уральцы как минимум на ближайшее время потеряли активного форварда Хрипунова, который после неудачного столкновения с бортом покинул лед на носилках.

YIKES!

This does not look good for Stepan Khripunov.

Stretcher comes out. Appears to be right knee. ? pic.twitter.com/uSQgoCTuDA — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) December 8, 2020

Вынужденная пауза пошла на пользу «Авангарду». Омичи, которым после поражения от «Северстали» было что доказывать, неплохо контролировали шайбу в зоне Коваржа и подтянулись по броскам. Преимущество не выглядело тотальным, но за счет отличной реализации моментов подопечные Боба Хартли обеспечили отрыв в две шайбы.

Обвинять Коваржа во всех бедах «Автомобилиста» точно нельзя. Дамир Шарипзянов спокойно подключился к атаке и бросил в верхний угол. Помочь голкиперу партнеры не смогли.

? Damir Sharipzyanov

2-1 Avangard pic.twitter.com/OzPFLpEbsa — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) December 8, 2020

Не разобрался на пятаке новичок Хольцер — получите третью от Зернова.

? Alexander Yaremchuk

3-1 Avangard pic.twitter.com/Yuy4i2bWjH — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) December 8, 2020

В атаке «Автомобилисту» не хватало свежести. Подопечные Питерса достали из себя все — нет никаких претензий по самоотдаче. В два раза перебросали соперника, чаще гостили в чужой зоне, но большинство розыгрышей смотрелись бесхитростными. Контроль шайбы — очень хорошо, но без остроты и нестандартных решений против системной обороны Боба Хартли рассчитывать на голы архисложно.

Снова остались в тени лидеры. У Мэйсека и Холланда только один бросок на двоих. А сколько шансов не использовали Голышев с Макеевым? Гиперактивному Обидину для гола четырех бросков оказалось недостаточно. В концовке Питерс заменил Коваржа, но розыгрыш «шесть на пять» казался каким-то обреченным. Ничего, кроме движения шайбы по периметру, «ястребы» сопернику создать и не позволили. «Автомобилист» терпит девятое поражение кряду, но скучать уральцам не придется и в ближайших матчах. Соперники как на подбор — сверхмотивированный после фиаско с рижским «Динамо» СКА и набравшая ход «Магнитка».

В ближайшее время состав «Автомобилиста» может пополнить нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков, который не попал в заявку на сегодняшний матч. По информации «СЭ», омичи запросили за него компенсацию — 20 миллионов рублей. Но чтобы заполучить Шумакова, уральцам нужно расчистить платежку — возможным видится обмен Джеффа Плэтта или Дэна Секстона. Если сделка состоится, екатеринбуржцы окажутся в выигрышном положении, заполучив одного из сильнейших форвардов лиги и потенциально ослабив конкурента.