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Сегодня, 11:00

Семь лет штурмовал НХЛ, но вернулся домой. Что даст «Ак Барсу» Свечников

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Евгений Свечников.
Фото Global Look Press
Старший брат юной звезды «Каролины» Андрея Свечникова — Евгений — продолжит карьеру в родном клубе.

Евгений Свечников подписал контракт с «Ак Барсом». Трудно представить, как он поможет клубу, но уже возникли определенные проблемы. Хоккеисты — не дураки, они понимают, что конкуренция усиливается. Евгений-то претендует на место в топ-6.

Несколько лет назад Евгений ответил на просьбу об интервью весьма странно: «Как только заиграю в НХЛ, так сразу поговорю». Это было после того, как он пропустил целый сезон из-за травмы и пытался пробиться в состав «родного» «Детройта», но постоянно оказывался в фарм-клубе.

Травма, из-за которой он пропустил сезон-2018/19 была серьезной, казалось, что надо радоваться уже тому, что вернулся на лед, но у хоккеиста были иные планы. Наивно полагая, что интервью состоится весьма скоро, я стал внимательно следить за Евгением и понял, что наш разговор, видимо, обречен.

Москва, 2013-й год. Евгений Свечников в составе «Ак Барса».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Свечников стал медленным, его техническая оснащенность не приносила никой пользы, а четыре матча за «Детройт» в сезоне-2019/20 — добрый жест со стороны менеджеров «Крыльев». Мы про тебя помним, даже в первую команду позвали, но все же видят, что ты не тянешь.

В сезоне-2020/21 новичок «Ак Барса» провел уже 21 матч в НХЛ, набрал 8 очков, но это уже был не хоккеист из первого раунда драфта, который играл в молодежной сборной. Свечников стал средним игроком, который мог «исчезнуть» во время игры и таким образом провести несколько матчей подряд.

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Его отпустили из системы «Детройта», но счастья не было. 72 матча за «Виннипег» и отсутствие интереса к игроку после сезона. Дальше было 59 игр за «Сан-Хосе» и клуб даже не предложил минимальный контракт на следующий год. Евгений вроде бы выходил на лед, старался, что-то делал. Но он превратился в хоккеиста, который непонятно чем занимается на площадке. Для топ-6 не подходит, для нижних звеньев у него нет необходимых качеств.

Где-то читал, что у Евгения было «два предложения из НХЛ», но, кажется, что это его агент намудрил, который всем своим клиентам обещает разные варианты продолжения карьеры, а потом обманывает. Не было слухов, чтобы Свечникову предлагали даже минимальные условия.

Получается, что Евгений плохой игрок? Для НХЛ — да. В КХЛ у него высокие шансы заиграть, тем более, что тренерский штаб, видимо, даст ему возможность показать себя в верхних звеньях. Вдруг что-то осталось, а навыков, приобретенных за последние два года, хватит, чтобы соответствовать требования Билялетдинова, который по-прежнему ставит оборону превыше всего. В «Ак Барсе» утверждают, что смотрели матчи Евгения, прекрасно понимают, чем он может помочь команде.

Братья Андрей и Евгений Свечниковы перед матчем НХЛ.
Фото Global Look Press

Только в раздевалке «Ак Барса» стало слишком тесно среди нападающих. При этом у клуба явные проблемы с обороной, но, возможно, они и не такие серьезные, учитывая качество атаки. Свечников же займет место кого-то из ребят, а уже сейчас Дамир Жафяров и Дмитрий Кагарлицкий не играют в большинстве.

И тут еще один хоккеист в атаку! Можно сколько угодно говорить о том, что чемпионат длинный и плотный, могут быть травмы, требуется ротация. Все так. А если не будет травм? Билялетдинов не из тех, кто будет менять состав просто так, ради отдыха. Может быть, он раз в месяц и даст выходной кому-то из лидеров, но потом сразу же вернет их в состав, вне зависимости от того, что показали другие. И все в команде это прекрасно понимают.

А, представьте, что Евгений Свечников будет играть так, как он это делал в большинстве матче за «Виннипег» и «Сан-Хосе». То есть абсолютно никак. И деньги потрачены, и лишних на оборону нет, и в раздевалке недовольство. Странный шаг казанцев.

Евгений Свечников
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Ак Барс
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