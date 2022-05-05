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Сегодня, 11:15

Легионеры продолжают уезжать из КХЛ. За финнами и шведами потянулись чехи

Чешские легионеры Томаш Гика и Лукаш Седлак покинут «Трактор»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Форвард Лукаш Седлак покинет «Трактор».
Фото ХК «Трактор»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Проблема

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин объявил о том, что чешские легионеры его клуба точно пропустят следующий сезон и не сыграют в КХЛ. Защитник Ник Бэйлен, возможно, останется, но гарантии нет. Американец хоть и имеет белорусское гражданство, но оно у него второе.

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Под вопросом участие в следующем сезоне Теему Пулккинена и Лоуренса Пилута. И хотя, вспоминая настрой Тему, есть шансы, что они вернутся, рассчитывать на это не стоит. Вот и поставлена точка в заочном споре с защитником Альбертом Яруллиным, который удивляется, почему в КХЛ не дают длинные контракты. Да как раз потому и не дают, что ситуация у нас меняется настолько быстро, что невозможно предсказать, как повернется жизнь завтра. Савин тоже рисовал стратегии, а его предупреждали, что это бессмысленная трата времени.

От команды, которая точно бы боролась за Кубок Гагарина в следующем сезоне, остались обломки. И на рынке уже пусто. Да, челябинцы сейчас бьются за нападающего Антона Бурдасова. И он поможет, но у команды развалились два ведущих звена, а также появилась проблема с вратарем и обороной. И если форвардов еще можно найти, то с качественными защитниками и голкиперами беда. Заходить в сезон с парой вратарей Эмиль Гарипов — Сергей Мыльников — серьезный риск. Есть надежда, что Гарипов вернется на свой уровень, но мы этого ждем уже несколько лет. Но отметим, что чешские легионеры челябинцев поступили честно. По крайней мере, никто никуда не сорвался домой раньше времени, хоккеисты бились в меру своих возможностей против «Металлурга», а Анвару Гатиятулину не пришлось ломать голову, кого ставить в состав. Но теперь в «Тракторе» надо срочно собирать новый клуб. И времени нет, и возможностей мало.

Новичок

В ЦСКА начались изменения в составе. Клуб потерял Класа Дальбека, а он точно не вернется в следующем сезоне в КХЛ. Швед провел в КХЛ четыре года, дважды выиграл Кубок Гагарина и оставил о себе хорошее впечатление. Девять лет назад он еще шел в атаку, как-то набрал 35 очков в АХЛ, но прошло слишком много времени, а после этого его учили лучше отрабатывать у своих ворот. Да и в ЦСКА атакующие защитники особо не приветствуются. Дальбек не переживал по этому поводу, делал то, что просили.

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У шведа репутация очень аккуратного хоккеиста, на которого можно положиться. Уверен, что если бы не кризис, то клуб предложил бы ему новый контракт. И снова вопросы, почему Клас остался, а его земляки уехали и теперь дают скандальные интервью.

Заменить Дальбека будет непросто. Но обладатели Кубка Гагарина подписали контракт с Ярославом Дыбленко. Если у Дальбека достаточно ровная карьера без горок, то Дыбленко этим похвастаться не может. Прошлый сезон он начинал в СКА, но сразу же попал в ротацию. А когда выходил на лед, то проводил совсем мало времени. Дыбленко обменяли в «Сочи», и это пошло хоккеисту на пользу. Из 21 матча, что он провел за новый клуб, у него, может быть, был только один-два неудачных. Хороший показатель. Ярослав мог бы сейчас вообще ходить в топах, регулярно привлекаться в сборную, но ему не хватает стабильности, в том числе и в принятии решений. Как-то он уехал за океан, но никто не понял, зачем. Просидел год в фарм-клубе «Дэвилз», со всеми перессорился, быстро вернулся. В СКА попал в смутный период, когда команда перестраивалась и из-за этого он не смог проявить себя. Дыбленко умеет играть дисциплинированно, а в ЦСКА это ценят. Так что большие шансы, что он придется ко двору клубу.

Выбор

В КХЛ назвали кандидатов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата. Критиковать выбор конкретной организации не совсем правильно. В конце концов, вы сами для себя можете определить тройку и назначить победителя. Но проблема в том, что официальный титул будет носить хоккеист, выбранный лигой. А там все довольно странно. Может быть, стоило назвать приз как-то иначе? А то выбор между Вадимом Шипачевым, Антоном Бурдасовым и Андреем Кузьменко кажется курьезным. Никто из этих игроков ничего не добился в плей-офф, а только два питерских хоккеиста выиграли Западную конференцию. Если за основу берется статистика, то при чем здесь «самый ценный»? Но если не назвать «ценным», то непонятно, почему приз автоматически не уйдет динамовцу, ведь он набрал 67 очков.

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Нет, MVP — это все-таки более сложное понятие. Статистика тут важна, но не является первостепенной. Сколько мог забить Иван Федотов в сезоне? Как оценить вклад Брэндона Лайпсика? Или, например, по каким параметрам считать действия защитника нижнекамцев Лукаша Клока? Он набрал 31 балл в «Нефтехимике», а команда сенсационно попала в плей-офф. Проблема КХЛ в том, что они стараются давать «необъективные» призы без голосования, но сами опираются исключительно на цифры, чтобы не получить обвинения в излишней симпатии к какому-нибудь клубу. От этого и получаются такие странные ситуации. Ведь вы не будете спорить, что никто из этой тройки не наиграл на звание «Самый ценный хоккеист».

Андрей Кузьменко
Антон Бурдасов
Вадим Шипачев
Ярослав Дыбленко
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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