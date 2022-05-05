Легионеры продолжают уезжать из КХЛ. За финнами и шведами потянулись чехи

Обзор дня Алексея Шевченко.

Проблема

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин объявил о том, что чешские легионеры его клуба точно пропустят следующий сезон и не сыграют в КХЛ. Защитник Ник Бэйлен, возможно, останется, но гарантии нет. Американец хоть и имеет белорусское гражданство, но оно у него второе.

Под вопросом участие в следующем сезоне Теему Пулккинена и Лоуренса Пилута. И хотя, вспоминая настрой Тему, есть шансы, что они вернутся, рассчитывать на это не стоит. Вот и поставлена точка в заочном споре с защитником Альбертом Яруллиным, который удивляется, почему в КХЛ не дают длинные контракты. Да как раз потому и не дают, что ситуация у нас меняется настолько быстро, что невозможно предсказать, как повернется жизнь завтра. Савин тоже рисовал стратегии, а его предупреждали, что это бессмысленная трата времени.

От команды, которая точно бы боролась за Кубок Гагарина в следующем сезоне, остались обломки. И на рынке уже пусто. Да, челябинцы сейчас бьются за нападающего Антона Бурдасова. И он поможет, но у команды развалились два ведущих звена, а также появилась проблема с вратарем и обороной. И если форвардов еще можно найти, то с качественными защитниками и голкиперами беда. Заходить в сезон с парой вратарей Эмиль Гарипов — Сергей Мыльников — серьезный риск. Есть надежда, что Гарипов вернется на свой уровень, но мы этого ждем уже несколько лет. Но отметим, что чешские легионеры челябинцев поступили честно. По крайней мере, никто никуда не сорвался домой раньше времени, хоккеисты бились в меру своих возможностей против «Металлурга», а Анвару Гатиятулину не пришлось ломать голову, кого ставить в состав. Но теперь в «Тракторе» надо срочно собирать новый клуб. И времени нет, и возможностей мало.

Новичок

В ЦСКА начались изменения в составе. Клуб потерял Класа Дальбека, а он точно не вернется в следующем сезоне в КХЛ. Швед провел в КХЛ четыре года, дважды выиграл Кубок Гагарина и оставил о себе хорошее впечатление. Девять лет назад он еще шел в атаку, как-то набрал 35 очков в АХЛ, но прошло слишком много времени, а после этого его учили лучше отрабатывать у своих ворот. Да и в ЦСКА атакующие защитники особо не приветствуются. Дальбек не переживал по этому поводу, делал то, что просили.

У шведа репутация очень аккуратного хоккеиста, на которого можно положиться. Уверен, что если бы не кризис, то клуб предложил бы ему новый контракт. И снова вопросы, почему Клас остался, а его земляки уехали и теперь дают скандальные интервью.

Заменить Дальбека будет непросто. Но обладатели Кубка Гагарина подписали контракт с Ярославом Дыбленко. Если у Дальбека достаточно ровная карьера без горок, то Дыбленко этим похвастаться не может. Прошлый сезон он начинал в СКА, но сразу же попал в ротацию. А когда выходил на лед, то проводил совсем мало времени. Дыбленко обменяли в «Сочи», и это пошло хоккеисту на пользу. Из 21 матча, что он провел за новый клуб, у него, может быть, был только один-два неудачных. Хороший показатель. Ярослав мог бы сейчас вообще ходить в топах, регулярно привлекаться в сборную, но ему не хватает стабильности, в том числе и в принятии решений. Как-то он уехал за океан, но никто не понял, зачем. Просидел год в фарм-клубе «Дэвилз», со всеми перессорился, быстро вернулся. В СКА попал в смутный период, когда команда перестраивалась и из-за этого он не смог проявить себя. Дыбленко умеет играть дисциплинированно, а в ЦСКА это ценят. Так что большие шансы, что он придется ко двору клубу.

Выбор

В КХЛ назвали кандидатов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата. Критиковать выбор конкретной организации не совсем правильно. В конце концов, вы сами для себя можете определить тройку и назначить победителя. Но проблема в том, что официальный титул будет носить хоккеист, выбранный лигой. А там все довольно странно. Может быть, стоило назвать приз как-то иначе? А то выбор между Вадимом Шипачевым, Антоном Бурдасовым и Андреем Кузьменко кажется курьезным. Никто из этих игроков ничего не добился в плей-офф, а только два питерских хоккеиста выиграли Западную конференцию. Если за основу берется статистика, то при чем здесь «самый ценный»? Но если не назвать «ценным», то непонятно, почему приз автоматически не уйдет динамовцу, ведь он набрал 67 очков.

Нет, MVP — это все-таки более сложное понятие. Статистика тут важна, но не является первостепенной. Сколько мог забить Иван Федотов в сезоне? Как оценить вклад Брэндона Лайпсика? Или, например, по каким параметрам считать действия защитника нижнекамцев Лукаша Клока? Он набрал 31 балл в «Нефтехимике», а команда сенсационно попала в плей-офф. Проблема КХЛ в том, что они стараются давать «необъективные» призы без голосования, но сами опираются исключительно на цифры, чтобы не получить обвинения в излишней симпатии к какому-нибудь клубу. От этого и получаются такие странные ситуации. Ведь вы не будете спорить, что никто из этой тройки не наиграл на звание «Самый ценный хоккеист».