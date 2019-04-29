Новый главный тренер "Спартака" Олег Знарок будет представлен команде в июле. Об этом сообщил генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

В понедельник "Спартак" объявил о подписании контракта со Знарком по схеме "1+1", в его штаб войдут многолетний ассистент тренера Харийс Витолиньш, а также Игорь Уланов и Максим Соловьев, которые работали в "Спартаке" в минувшем сезоне.

- Представление (главного тренера), думаю, будет в июле. Когда команда соберется, тогда и будет представление, - цитирует ТАСС Жамнова.