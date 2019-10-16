Евгения Тихонова, жена нападающего СКА Виктора Тихонова, в интервью «Фонтанке» рассказала о об отношении к женщинам в России. По ее словам, некоторые моменты ее глубоко ранят.

— Вы обещали что-то рассказать про российскую банковскую систему.

— Мне было очень странно, что я самостоятельно не могла делать определенные транзакции в России. Мне сказали, что это может сделать только муж. Я этого не поняла, ведь у нас легальный брак и вроде бы равные права. Оказывается, я должна была запросить официальное разрешение мужа на 10 лет, и он должен был нотариально подтвердить, что разрешает мне это делать. Я ощутила себя, как много-много лет назад в Америке, когда эмансипация еще не произошла. Я кому рассказываю в Америке об этом случае с банком, на меня смотрят вот такими глазами. Начинаешь понимать, что это просто две разные культуры. У американцев существует теория, что русские это не обычные «белые», а «выбеленный Восток» из-за своего географического положения. Поэтому немного другое отношение к женщинам. Хотя в Америке тоже остались определенные рамки, но не такие яркие, как здесь. Я приезжаю сюда и начинаю с людьми разговаривать на некоторые темы, а в ответ: «Ты че, курица?» или «Твое место на кухне». И на этом разговор заканчивается. Меня это глубоко ранит. Из собственных наблюдений, самые забитые женщины — это русские женщины. Русскую женщину можно узнать по походке. Есть два вида. Та, которая идет «грудь вперед, попа назад», а есть женщины с забитой походкой, которая идет, сгорбившись, с грустными глазами. Но обе несут за собой шлейф комплексов, которыми их кормит общество.