Жамнов рассказал, когда и как родилась идея о создании тройки Порядин — Морозов — Голдобин

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что тройка, лидирующая в КХЛ по набранным очкам, задумывалась еще в момент переговоров с этими игроками о переходе в московский клуб.

— Не почувствовали, что игроки после побед стали летать в облаках?

— Нет, наоборот. Мы увидели задор, который у них был на скамейке, особенно в играх, которые мы начинали неудачно. Например, с «Адмиралом». Видим, что ребята сами верят в себя. Нет шапкозакидательских настроений или носа кверху. Пока у нас идет становление команды. Все учимся, и я тоже учусь.

— Вы изначально задумали тройку Порядин — Морозов — Голдобин?

— Еще перед сезоном мы разговаривали с тренерским штабом и запланировали попробовать их вместе. Первые задумки о таком звене были еще перед подписанием этих игроков в момент переговоров.