Заявление «Трактора» по ситуации с обыском автобуса с болельщиками клуба

Пресс-служба «Трактора» выступила с заявлением относительно ситуации с остановкой автобуса болельщиков на пути в Магнитогорск.

«О сложностях, которые возникли у болельщиков «Трактора» по дороге на южноуральское дерби, в клубе узнали от третьих лиц, — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

Клуб не имеет никакого отношения к произошедшему, равно как и к тому, что у пассажиров были с собой предметы и вещества, которые изъяли полицейские. Попытки бывшего менеджера по работе с болельщиками Артема Воробьева через СМИ обвинить администрацию «Трактора» в произошедшем — голословны и не имеют под собой логического обоснования.

Клубом через официальные источники был организован сбор заявок для участия болельщиков в выезде в город Магнитогорск. Всем, кто прислал заявки, были предоставлены места в автобусе. Клуб заинтересован во всех болельщиках, не важно, к какому сектору они себя относят. От клуба была подана заявка на 150 билетов на фанатский сектор. Те, кто не подал заявку на трансфер добираются самостоятельно.

Клуб призывает всех болельщиков поддерживать команду и на выездных матчах, где группа поддержки соперника значительно многочисленнее, и дома».

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