«Ак Барс» объявил состав на выездные матчи серии с «Авангардом»

Сегодня, 6 апреля, казанский «Ак Барс» отправился на выездные матчи финала Восточной конференции против «Авангарда».

Тренерский штаб Дмитрия Квартальнова взял на выезд 31 игрока:

Вратари: Тимур Билялов, Илья Голубев, Адам Рейдеборн.

Защитники: Микаэль Викстранд, Даниил Журавлев, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Тревор Мерфи, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Артем Галимов, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Никита Дыняк, Иван Емец, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артем Лукоянов, Роман Любимов, Кирилл Петров, Харри Песонен, Илья Сафонов, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко.

Счет в серии — 2-0 в пользу «Авангарда». Третий и четвертый матчи серии состоятся в подмосковной Балашихе 7 и 9 апреля.