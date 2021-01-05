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Заварухин назвал причины поражения от «Локомотива»

20:00
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Главный тренер «Сибири» Николай Завархуин назвал причины поражения от «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3).

«Робко начали матч, пропустили два гола. Потом показали хорошее движение, что называется, не хватило времени. Играли в формате «6 на 5», имели моменты. Знали, что «Локомотив» — молодая, азартная команда, мощно начинает. Проиграли борьбу в углу, неправильно сменились, и пропустили первый гол. Братья Ушенины не до конца были физически готовы, дали им отдых до матча с «Куньлунем», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/05/479612.html

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