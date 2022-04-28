Защитник Воронков заключил новый контракт с «Витязем»

Защитник Егор Воронков подписал новый контракт с «Витязем». Стороны заключили соглашение сроком на два года, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 25-летний Воронков провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 7 (0+7) очков при показателе полезности «-5».