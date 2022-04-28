«Салават Юлаев» продлил контракт с 36-летним защитником Бирюковым

Защитник Евгений Бирюков подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым». Срок соглашения рассчитан на год, сообщает сайт клуба.

В сезоне-2021/22 Бирюков провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «+7». В его активе также 2 результативные передачи в 11 играх плей-офф.

36-летний Бирюков является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга», за который он выступал с 2005 по 2020 год.