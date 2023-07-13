Нападающий «Сочи» Стальнов отправился в аренду в «Ладу»

Нападающий «Сочи» Донат Стальнов отправился в аренду в «Ладу». Контракт рассчитан на сезон-2023/24, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Стальнов провел в «Сочи» 55 матчей, набрав 11 (6+5) очков при показателе полезности «-2».

Ранее Стальнов уже выступал за «Ладу». В сезоне-2021/22 он играл за клуб в ВХЛ, где в 40 матчах набрал 21 (7+14) очко при показателе полезности «+4».