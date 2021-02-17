Голкипер «Барыса» Карлссон: «Сейчас такой равномерный микс местных хоккеистов и легионеров»

Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

— Летом у «Барыса» сменился тренер. Что можете сказать о Юрии Михайлисе?

— Он хороший тренер и человек, нам нравится играть под его руководством. Весь тренерский штаб проделал колоссальную работу, потому что для тренеров она явно усложнилась из-за коронавируса. Большая заслуга и Юрия Михайлиса, и всего тренерского штаба в наших успехах, и в том, что мы уже в плей-офф, — сказал Карлссон в интервью сайту КХЛ 17 февраля.

— Каковы главные отличия между «Барысом» этого и прошлого сезонов?

— Команды практически одинаковы, у нас в составе есть как хорошие местные хоккеисты, так и легионеры. Но примечательно, что с каждым сезоном все больше молодых казахских воспитанников дают результат и становятся лидерами. Сейчас результат зачастую не зависит от, к примеру, звена Боченски — Бойд — Доус или других легионеров. Местные игроки прибавляют с каждым сезоном, их появляется все больше, причем они не заполняют места лимитчиков, а являются полноценными игроками основного состава. Сейчас такой равномерный микс местных хоккеистов и легионеров, и все вносят весомый вклад в наши победы.

— Но в прошлые сезоны вы выигрывали дивизион и начинали плей-офф дома, теперь же будете на выезде...

— Да, всегда хочется завершить регулярку повыше, чтобы начинать плей-офф дома. Но этот сезон сложнее: пришли новые игроки, новый тренер. Несмотря на то, что мы закончим сезон ниже в таблице, чем в прошлом году, команда проделала хорошую работу. Да, в плей-офф будет непросто, и так было всегда, но мы сделаем все, чтобы показать лучший результат. Мы хорошо отдохнули в паузу, постараемся набрать побольше очков и полностью выложиться в розыгрыше Кубка Гагарина.

— Что стоит улучшить, чтобы в плей-офф это не стало проблемой?

— Все как обычно: большинство, меньшинство, быть лучшими в этих компонентах насколько возможно, работать над системой и играть правильно. Мы в себе уверены, мы хорошая команда.