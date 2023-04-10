Защитник Бирюков продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Как стало известно «СЭ», защитник Евгений Бирюков продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на один сезон.

Защитник выступает за уфимцев с 2020 года. Ранее он играл за магнитогорский «Металлург». В текущем сезоне в его активе 4 (0+4) очка в 67 матчах регулярки КХЛ.

19 апреля Бирюкову исполняется 37 лет.