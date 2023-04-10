КХЛ опубликовала расписание финала Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала расписание финала Кубка Гагарина-2023.

Первый матч финальной серии пройдет 17 апреля. Остальные — 19, 21 и 23 апреля.

В случае необходимости пятая игра будет сыграна 25-го числа, шестая — 27-го, седьмая — 29-го.

В финале Кубка Гагарина сыграют «Ак Барс», который в 1/2 финала плей-офф КХЛ обыграл «Авангард» (4-1 в серии), и победитель матча СКА — ЦСКА (2-2 в серии).