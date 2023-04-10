КХЛ опубликовала расписание финала Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала расписание финала Кубка Гагарина-2023.
Первый матч финальной серии пройдет 17 апреля. Остальные — 19, 21 и 23 апреля.
В случае необходимости пятая игра будет сыграна 25-го числа, шестая — 27-го, седьмая — 29-го.
В финале Кубка Гагарина сыграют «Ак Барс», который в 1/2 финала плей-офф КХЛ обыграл «Авангард» (4-1 в серии), и победитель матча СКА — ЦСКА (2-2 в серии).
Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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