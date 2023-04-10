Новый главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о подписании контракта с магнитогорским клубом.

— Насколько вы довольны подписанием контракта с «Магниткой»?

— Я доволен, что мы пришли к этому. Смог поменять мнение о себе руководителей, несмотря на негатив со стороны ряда корреспондентов, экспертов. Я долго ждал этого шанса и дождался. Уверен в своих силах, приступаю к работе с чистой совестью.