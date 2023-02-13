«Ак Барс» продлил контракт с защитником Дмитрием Юдиным

«Ак Барс» заключил новое соглашение с защитником Дмитрием Юдиным — контракт рассчитан на два сезона, сообщает сайт казанцев.

В текущем регулярном чемпионате игрок принял участие в 53 матчах и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+8».

Юдин выступает за «Ак Барс» с сезона-2018/19. Он провел за казанский клуб 254 игры и набрал 46 (11+35) очков при показателе полезности «+40».