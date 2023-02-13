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Сегодня, 15:50

«Ак Барс» продлил контракт с защитником Дмитрием Юдиным

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ак Барс» заключил новое соглашение с защитником Дмитрием Юдиным — контракт рассчитан на два сезона, сообщает сайт казанцев.

В текущем регулярном чемпионате игрок принял участие в 53 матчах и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+8».

Юдин выступает за «Ак Барс» с сезона-2018/19. Он провел за казанский клуб 254 игры и набрал 46 (11+35) очков при показателе полезности «+40».

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23295
Дмитрий Юдин
ХК Ак Барс
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