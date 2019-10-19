Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ признался, что после игры пожелал удачи форварду уфимцев Линус Умарку, с которым у 38-летнего россиянина состоялась драка в этой встрече.

— Не получилось сыграть в тот хоккей, который мы планировали, о котором тренеры говорили нам перед игрой, — приводит слова Зарипова пресс-служба «Ак Барса». — Где-то допустили ошибки, которыми шустро воспользовался соперник. Мы прекрасно знаем «Салават», что в матчах с ними ни в коем случае нельзя делать какие-то даже мелкие ошибки. Это мы и увидели на льду. К сожалению, голов было не так много, но, думаю, зрителям все понравилось.

Драка с Умарком? Это хоккей, тут бывает всякое — эмоции, ничего такого тут нет. Не люблю оценивать свою игру, поэтому вопрос о том, кто победил в этой драке, оставлю вам. На рукопожатии пожелал ему удачи. После драки махать кулаками не надо, мы хоккеисты, два хороших игрока — у нас другие задачи.

Конечно, приятно сыграть столько матчей и продержаться в хорошей форме. Да, в некоторых матчах я не могу помочь команде, но делаю все возможное, чтобы принести пользу.

Зарипов подрался с Умарком