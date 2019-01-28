Юусо Хиетанен: "У нас получился отличный камбек. Хорошо, что мы выиграли такой жесткий матч"

Защитник московского "Динамо" Юусо Хиетанен прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над рижским "Динамо" (3:2). По его словам, его команда здорово сыграла в третьем периоде, так как удалось улучшить игру в атаке.

– У нас получился отличный камбек. Хорошо, что мы выиграли такой жесткий матч на характере. В третьем периоде мы здорово сыграли. Нам удалось улучшить свою игру в атаке, мы постоянно создавали моменты. Вторая двадцатиминутка вышла не такой хорошей, мы много времени провели в своей зоне. Это очень важная победа для нас.

– Расскажите о моменте со вторым голом, в котором вы приняли участие.

– Я получил хороший пас с синей линии от Михала Чайковски. Ефремов находился недалеко от ворот, будучи свободным и готовым к броску. Я отдал ему шайбу, и все получилось великолепно.

– Что говорил Крикунов после второго периода?

– Ничего особенного. Он сказал нам, чтобы мы продолжали усердно работать и забили голы. (Владислав Уткин)

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