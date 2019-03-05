Йозеф Яндач: "Просмотр после гола в овертайме? В нем не было смысла"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач после поражения в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина от "Салавата Юлаева" (1:2 ОТ, 2-3) подчеркнул, что смысла брать просмотр после пропущенного гола в овертайме не было.

– Типичная игра плей-офф, – цитирует официальный сайт "Магнитки" Яндача. – К сожалению, мы ошиблись в овертайме и поэтому проиграли. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам за поддержку в Уфе и за встречу, когда мы вернулись в Магнитогорск. Серия не окончилась, теперь едем в Уфу и хотим встретиться здесь еще раз в последней игре серии.

– Почему не стали пользоваться правом просмотра после гола в овертайме? Могло показаться, что там было "вне игры".

– Мы ждали, мы были на связи, но там все было нормально и не было смысла.

Кубок Гагарина-2019: сетка, расписание и результаты игр плей-офф КХЛ