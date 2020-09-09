«Йокерит» забросил 6 безответных шайб «Нефтехимику»
20:58
«Йокерит» разгромил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:0.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Голы: Шредер — 2 (бол., Пакаринен, Йоэнсуу), 6:50 — 1:0. Лехтонен — 2 (Мяеналанен), 10:03 — 2:0. Йенсен — 1 (бол., Лехтонен, Толванен), 31:05 — 3:0. Шредер — 3 (О`Нилл, Фриман), 32:51 — 4:0. Лехтонен — 3 (Пакаринен, Савинайнен), 35:51 — 5:0. Пакаринен — 2 (Норман, Савинайнен), 48:19 — 6:0.
Вратари: Линдбек — Иванников.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 37 (12+18+7) — 23 (9+6+8).
Судьи: Кудряшов, Юдаков.
9 сентября. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 3803 зрителя.
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