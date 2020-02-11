«Йокерит» вырвал победу в матче с «Трактором»

«Йокерит» обыграл «Трактор» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Вели-Матти Савинайнен, который сделал дубль, и Марко Анттила. У гостей забивали Ярослав Косов и Лукаш Седлак.

«Йокерит» набрал 77 очков из занимает третье место на Западе. У «Трактора» 47 очков и последнее, 12-е место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Голы: Косов — 10 (Бородкин, Сергиенко), 20:53 — 0:1. Савинайнен — 8 (бол., Мозес, О`Нилл), 25:48 — 1:1. Седлак — 20 (Карпухин, Меньшиков), 33:14 — 1:2. Анттила — 10 (Лехтонен, Оксанен), 51:49 — 2:2. Савинайнен — 9 (мен., О`Нилл), 55:15 — 3:2.

Вратари: Калниньш — Галимов (Федотов, 42:34, 57:03 — 57:08, 57:14 — 58:12, 59:31).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 33 (8+11+14) — 26 (8+8+10).

Судьи: Акузовский, Гофман.

11 февраля. Хельсинки. «Хартвалл Арена».