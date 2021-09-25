Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Металлурга» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— «Металлург» — хорошая, мобильная команда, — сказал Федоров. — Соперник плотно сыграл в своей и средних зонах. Про нашу команду скажу, что мы выполнили план на игру. Не получилось убрать ненужные удаления, и немного нерасторопно мы обращались с шайбой в своей зоне. По первым впечатлениям наша команда мне очень понравилась. Мы сыграли с неплохим ритмом. Самое главное, что у нас был переломный момент во втором периоде, где мы могли забить несколько голов, но этого не случилось. Заканчиваем выезд поражением, но есть хорошая почва для продолжения работы и новых побед.

— Почему в первом периоде вы перешли на игру в три звена?

— Не совсем важно говорить, во сколько звеньев мы играли. Важен факт, что мы выполнили установку на игру и сумели территориально сыграть в зоне соперника во втором периоде.

— ЦСКА перебросал «Магнитку», много контролировал шайбу. Почему не получилось реализовать моменты?

— Когда шайба не идет в ворота, а моменты есть, значит — мы немного спешим. Второе — нас где-то захлестывают эмоции. Новый главный тренер, новые требования. Парни настроены очень решительно. От наших эмоций идут неправильные удаления, которые не вытекают из матча. Броски — это хорошо, это угроза. Мы сегодня говорили о том, что надо выйти с холодной головой в завершении.