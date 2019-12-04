«Йокерит» на выезде обыграл «Барыс»

«Йокерит» выиграл у «Барыса» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Стив Мозес, Брайан О'Нилл и Марко Анттила (дважды). У хозяев шайбы забросили Роман Старченко и Кертис Валк.

«Йокерит» набрал 41 очко и занимает седьмое место на Западе. У «Барыса» 42 очка и четвертое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Голы: Мозес — 4 (Норман, Хаапала), 25:23 — 0:1. О`Нилл — 12, 37:38 — 0:2. Старченко — 9, 44:07 — 1:2. Анттила — 6 (мен., Калниньш), 52:53 — 1:3. Валк — 3 (бол., Виделль, Охтамаа), 56:46 — 2:3. Анттила — 7 (п.в., Савинайнен, Калниньш), 59:22 — 2:4.

Вратари: Паскуале (58:34 — 59:22) — Калниньш.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (9+9+12) — 35 (14+12+9).

Судьи: Букин, Рогачев.

4 декабря. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

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