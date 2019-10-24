Яромир Ягр: «Никитин умеет учить и учиться»

Чешский хоккеист Яромир Ягр, ранее выступавший за «Авангард», поделился мнением о главном тренере ЦСКА Игоре Никитине.

— Я не только играл с Никитиным, но он еще и тренировал меня в «Авангарде», — цитируют Ягра «Известия». — Он — парень, который умеет учить и учиться. От этого качества все зависит. Если ты такому человеку дашь время, это сработает. Нет ничего невозможного. Ты просто работай, запасись временем и учись. Как только ты начнешь думать, что знаешь все, — тебе конец. Учиться, учиться и еще раз учиться. Слушать, вносить корректировки. Но ты всегда думаешь и учишься. Никто никогда не может знать все. Надо развиваться. И вот вам результат с Никитиным. Он никогда не считал себя умнейшим парнем в раздевалке. Но всегда учился.

— Вы хорошо помните, как Никитин начинал тренерскую карьеру, когда стал и.о. главного в «Авангарде» в 2008 году?

— Он тогда работал ассистентом тренера. Но в хоккее может случиться что угодно. И когда главный был уволен, в «Авангарде» решили доверить этот пост Никитину. И он достойно трудился, сплотив команду. Игорь казался молодым специалистом, но работал хорошо.

Повторю еще раз — Никитин тогда меня тренировал. Он организовывал тренировочный процесс, а я в нем работал. Если ты достаточно умен, смотришь на мир с широко открытыми глазами и у тебя маленькое эго — ты станешь хорошим специалистом. Большое эго будет только мешать, ты никого не хочешь слушать. Но умные люди не страдают от эгоизма. Они смотрят и учатся.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика