Яковлев признан лучшим игроком дня в КХЛ

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев стал лучшим хоккеистом игрового дня в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

14 марта в седьмом матче серии с «Автомобилистом» (4:3) 31-летний защитник своей заброшенной шайбой перевел встречу в овертайм. Также он отметился результативной передачей.

В текущем плей-офф Яковлев провел все семь матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.