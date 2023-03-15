Андрей Разин покинет «Северсталь»

По информации «СЭ», главный тренер «Северстали» Андрей Разин покинет клуб.

Новый клуб 49-летнего российского специалиста станет известен позднее.

Разин возглавляет «Северсталь» с ноября 2018 года. В текущем сезоне череповецкая команда заняла седьмое место в Западной конференции. Под его руководством «Северсталь» вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила ЦСКА со счетом 3-4 в серии.

Ранее Разин работал главным тренером «Кристалла», «Ижстали», «Автомобилиста», «Югры» и «Адмирала».