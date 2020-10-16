«Я не Федор"-2. Кирилла Панюкова назвали Евгением

Забавный случай произошел в перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом» (0:1 ОТ). Журналистка брала интервью у форварда казахстанской команды Кирилла Панюкова и назвала его Евгением.

Хоккеист, судя по выражению лица, удивился, но не стал поправлять журналистку и ответил на ее вопрос.

То самое чувство, когда ты Евгений ? pic.twitter.com/FVMtqtNsfJ — Шайба.kz (@shaibakz) October 16, 2020

Случай напомнил легендарный разговор, состоявшийся 19 сентября 2013 года в перерыве матча «Автомобилист» — «Авангард» (4:1). Корреспондент назвал защитника екатеринбуржцев Андрея Антонова Федором Малыхиным. Тот поправил собеседника, произнеся знаменитое: «Я не Федор».