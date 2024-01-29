Фетисов: «Для Гашека деньги важнее, чем собственная позиция»
Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего вратаря ХК «Спартак» Доминика Гашека, который заявил, что не будет возвращать деньги, которые заработал в московском клубе.
«Кому этот Гашек нужен? Я предлагал ему вернуть заработанные в России деньги еще год назад, раз он такой принципиальный. Но деньги для него важнее, чем собственная позиция. Это один из немногих людей, кто постоянно на этом пиарится. Будь честным — верни деньги и потом говори. Он не прав. Думаю, мы бы эти деньги смогли хорошо потратить», — сказал Фетисов «СЭ».
Гашек играл в КХЛ за московский «Спартак» c 2010 по 2011 год. Спустя год после ухода из команды чешский вратарь завершил карьеру, не найдя себе новый клуб.
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