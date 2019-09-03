Вячеслав Буцаев: «В матче с минским «Динамо» «Нефтехимик» показал содержательный хоккей»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хотел бы поздравить всех с началом чемпионата, — цитирует Буцаева официальный сайт «Нефтехимика». — По игре мы довольны, победили, показали содержательный хоккей. Готовились к игре «Динамо», агрессивная команда. Парни молодцы, двигаемся дальше.

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