Вратарь дальневосточного клуба Серебряков рассказал, как он адаптируется к разнице часовых поясов
Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился секретом, как быстрее привыкать к местному времени при постоянных перелетах.
— В вашем клубе нельзя жаловаться на перелеты, но все-таки спрошу. Плохо ли это для здоровья?
— Понятное дело, что это плохо и тяжело, но я уже не обращаю внимания. Зачем придавать этому какое-то значение, если от тебя ничего не зависит? Нужно просто поменять свое отношение.
— Знаем игроков, которые при первой же возможности пытаются уехать с Дальнего Востока. Есть ли такие настроения в «Адмирале»?
— Нет, мы ведь все подписывали контракт и понимали, что придется много летать — команда же не первый год в лиге.
— Что нужно сделать, чтобы чувствовать себя комфортно после перелета из Владивостока в Москву?
— Обычно мы прилетаем в 3-4 часа дня по московскому времени. Нужно просто дотерпеть до 11-12 часов и заснуть, чтобы сразу перейти на время, по которому ты живешь.
— За сутки получается это сделать?
— Да, а самыми тяжелыми всегда получаются третьи сутки.
— А когда возвращаетесь из Москвы во Владивосток, то какие правила?
— В принципе, такие же, я стараюсь также дотерпеть до 11 часов и заснуть сказал Серебряков «СЭ».
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