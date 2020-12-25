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Воробьеву не понравилось большинство в матче с минским «Динамо»

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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Больше всего сегодня не понравилось большинство; сегодня мы много играли с численным преимуществом, и должны были больше реализовывать. Но в целом мы прилично работали весь матч. И надо комплимент сделать динамовцам, которые тоже очень хорошо работали», — цитирует специалиста прес-служба лиги.

После этой победы магнитогорцы четвертые на «Востоке» с 50 очками.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/24/479122.html

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