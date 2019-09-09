Эфир корреспондентов «СЭ» Игоря Еронко, Алексея Шевченко и Михаила Зислиса на YouTube канала издания — о последних событиях в мире хоккея.

Главные темы:

— Возвращение Ильи Воробьева в КХЛ;

— Итоги совдира КХЛ;

— Старт сезона в нашей лиге;

— Проблемы «Куньлуня»;

— Решение НХЛ по Евгению Кузнецову.

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