Воробьев в «Магнитке», будущее Кузнецова в НХЛ. Онлайн с Еронко, Шевченко и Зислисом — в 15.00
14:45
Эфир корреспондентов «СЭ» Игоря Еронко, Алексея Шевченко и Михаила Зислиса на YouTube канала издания — о последних событиях в мире хоккея.
Главные темы:
— Возвращение Ильи Воробьева в КХЛ;
— Итоги совдира КХЛ;
— Старт сезона в нашей лиге;
— Проблемы «Куньлуня»;
— Решение НХЛ по Евгению Кузнецову.
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