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Воробьев в «Магнитке», будущее Кузнецова в НХЛ. Онлайн с Еронко, Шевченко и Зислисом — в 15.00

14:45

Эфир корреспондентов «СЭ» Игоря Еронко, Алексея Шевченко и Михаила Зислиса на YouTube канала издания — о последних событиях в мире хоккея.

Главные темы:

— Возвращение Ильи Воробьева в КХЛ;

— Итоги совдира КХЛ;

— Старт сезона в нашей лиге;

— Проблемы «Куньлуня»;

— Решение НХЛ по Евгению Кузнецову.

Наш номер WhatsApp для связи: +7-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!

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