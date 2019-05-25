Владимир Вуйтек: "Только по ходу сезона в КХЛ станут понятны перспективы в Мактавиша "Локомотиве"

Экс-главный тренер "Локомотива" и сборной Чехии Владимир Вуйтек в интервью "Известиям" отметил, что пока рано оценивать перспективы Крэйга Мактавиша на пост главного тренера ярославской команды.

– Как оцените назначение Мактавиша в "Локомотив"?

– Не знаю, как у него получится. Хотя с Крейгом знаком – когда мой сын играл за "Эдмонтон", я был несколько раз в их расположении. И там познакомился с Мактавишем. Он хороший парень, но не могу сказать, какой тренер. У него был долгий период без тренерской практики, поэтому только по ходу сезона в КХЛ станут понятны его перспективы в "Локомотиве".

– Президент "Локомотива" Юрий Яковлев спрашивал ваше мнение о Мактавише?

– Нет, нет. Хотя две недели назад я был в Ярославле, ездил туда повидаться с друзьями. Но Яковлева не встретил – в те дни его, к сожалению, не было в городе. Так что я просто погулял по Ярославлю, пообщался с друзьями и не думал о хоккее.

– Что главное для иностранного тренера, приезжающего работать в Россию?

– Для меня главным было знать язык. Когда я подучил русский, мне было гораздо легче работать. Хотя сейчас времена другие. Уже очень много россиян знают английский. Особенно в хоккее, поскольку в российских командах играет много иностранцев. Поэтому с 2001 года поменялось очень многое.