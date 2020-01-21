Владимир Ткачев: «Пресыщенности противостояниями с ЦСКА нет»

Нападающий СКА Владимир Ткачев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Встреча пройдет 21 января и начнется в 19:30 мск.

— Пресыщенности противостояниями с ЦСКА нет, — приводит слова Ткачева «Известия». — Интересные матчи — и для нас, и для них. Тем более плей-офф уже не за горами — надо проверить свои силы и готовность решать серьезные задачи. Будет хорошая игра, и даже удобнее, что именно матчем против ЦСКА мы возобновляем выступление в КХЛ после перерыва — быстрее вкатимся в игровой ритм.

Мы хотим побеждать в каждом матче, в том числе против ЦСКА, но не так важно опередить его в регулярном чемпионате — самое главное, успешно выступить в плей-офф. Нет принципиальной разницы, с какого места туда выходить. Все команды в Кубке Гагарина будут хорошие, поэтому не имеет смысла выбирать.