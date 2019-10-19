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Владимир Крикунов: «Видимо, сказалась дорога, мы спали всего 4,5 часа»

14:35

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:1) отметил, что на команде сказалась дорога. По его словам, играть было трудно.

— Начали неплохо. Заработали много удалений, но не забили, столько сколько хотели, — цитирует Крикунова сайт КХЛ. — Противник перехватил инициативу, и мы много оборонялись. Хорошо, что забили. В конце мы только защищались. Видимо, сказалась дорога, мы спали всего 4,5 часа. Играть было трудно. Ребята молодцы, боролись до конца.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/10/19/458082.html

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