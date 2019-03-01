Владимир Крикунов: "Серия для нас началась очень хорошо, наконец-то проиграли"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов прокомментировал поражение от "Йокерита" (2:3 ОТ) в овертайме третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ, сообщает официальный сайт бело-голубых.

Счет в серии составляет 2-1 в пользу "Динамо". Следующая игра пройдет 3 марта в Москве.

– Серия для нас началась очень хорошо, когда мы повели в гостях 2-0. Наконец-то проиграли. В Хельсинки нам тоже было тяжело. Но там мы сумели выстоять. А сегодня пропустили второй гол. И, как следствие, третий. А так ребята делали все, что могли. Уступили, но борьба продолжается.

– "Йокерит" наносит много бросков от синей линии и затем подправляет шайбу на пятачке. Вы не видите проблемы в том, что динамовцы мало блокируют дальние броски?

– Раньше ведь мы справлялись с этим. Сегодня первый раз не смогли их удержать.

– В таких упорных матчах победы порой зависят от мелочей. А тут вдруг такая грубая ошибка Чайковски.

– Это глупость, что тут сделаешь… Такой он игрок, может на ровном месте что-то придумать.

– Можно сказать, что удачи не хватило?

– Нет. Противник играл хорошо, много атаковал. Нам бы повезло, если бы еще четыре минуты выстояли. В меньшинстве же нормально все было с обороной. А "5 на 5" не получилось.

– "Динамо" во всех трех матчах плей-офф отлично проводит второй период. А затем почему-то сбавляет давление на ворота соперника. Это намеренная тактика?

– Мы игрокам говорили, чтоб они и дальше так продолжали. Но, видимо, ребята сами хотели сохранить этот счет, который в нашу пользу был. Хотя мы их призывали в свой хоккей играть. Одна шайба в таких упорных матчах ничего не значит.

– Кто будет защищать ворота в четвертом матче?

– Еще не знаю, посмотрим, – приводит слова Крикунова пресс-служба "Динамо".

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