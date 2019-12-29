Владимир Крикунов: «Просили игроков в последних сменах, чтобы не делали никаких глупостей, но Чайковски не понимает»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:5 Б).

— Ну, я скажу, что мы просили игроков в этих последних сменах, чтобы не удалялись, не делали никаких глупостей, не трогали игроков противника, но Чайковски не понимает, — цитирует тренера официальный сайт команды из Магнитогорска. — Удалился, получили гол за 7 секунд до конца. Обидно проигрывать такие игры, но что сделаешь. Сами напороли, сами проиграли. Немного удаление Яшкина поломало нам игру. Был бы Яшкин, может быть все было бы по-другому. Но судья сначала одно удаление дал, потом другое дал. Ничего не понятно.

— Вы решились поменять вратаря. Просто, чтобы встряхнуть команду?

— Да нет, что там — три гола вратарь пропустил, его в принципе надо менять. Даже если он не виноват в этих голах, но так бывает, что просто не его день сегодня. Бывает такое.

— Еременко неплохо вошел в игру, если не считать последнюю шайбу.

— Ну да. В принципе все нормально было. Но что уж теперь. Это хоккей.