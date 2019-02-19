Владимир Крикунов: "Динамо" проиграло "Трактору" из-за отсутствия максимальной мотивации"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов отметил, что на результат матча регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (0:1) повлияло отсутствие максимальной концентрации. Бело-голубые заняли 5-е место в Западной конференции и сыграют в первом раунде плей-офф с "Йокеритом".

- Мы, видимо, рано успокоились и не забросили ни одной шайбы, будем разбираться и настраиваться дальше, - приводит ТАСС слова Крикунова. - Это недонастрой, нет полной концентрации, нет максимальной мотивации. Когда команда настроена, то даже броски в два раза слабее заходят в ворота, а когда играют спустя рукава, то голов нет.

В первом периоде мы не смогли пробиться через организованную оборону. Во втором периоде имели достаточно моментов, чтобы забить, но не смогли переиграть [вратаря] Cудницына. В третьем периоде зевнули один момент.