Владимир Крикунов: «Дацюк хочет жить на два дома, но больше в Екатеринбурге»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов сообщил, что его крестный сын, форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк предпочитает жить на два дома, причем в большей степени в России. 40-летний форвард подписал соглашение с екатеринбуржцами. С 2001 по 2016 год он защищал цвета «Детройта».

— Думаю, что Дацюк достойно сыграет сезон, тем более у себя дома. Он хочет жить на два дома, в России и США, но даже больше — в Екатеринбурге. Он все еще лучший, потому что руки у него быстрые, он все успевает. Шайбу снимает у соперника так, что тот заметить не может, — цитирует «РИА Новости» Крикунова.